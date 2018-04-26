Новый комплекс по производству алюминия сделает Иран независимым от внешних поставок

Мощность будущего завода South Aluminium Corp (Salco) составит на начальном этапе 300 тыс. тонн в год, сообщил на конференции CRU Aluminium в Лондоне заместитель министра промышленности, природных ресурсов и торговли Ирана , глава совета директоров Иранской организации развития и модернизации шахт и горной промышленности (IMIDRO) Мехди Карбасиан.

К 2025 году завод будет производить уже 1 млн тонн в год. А в целом Иран планирует нарастить за это время производство металлургической промышленности до 55 млн тонн, по сравнению с 31 млн тонн в настоящее время.

Комплекс Salco строится китайской компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering & Construction Co (NFC) в особой экономической зоне Lamerd на юге страны на побережье Персидского залива, где также идет строительство глубоководного порта, сообщил он. Инвестиции в проект оцениваются в 1,2 млрд долларов США.

В настоящее время два существующих алюминиевых завода Ирана производят чуть более 400 тыс. тонн алюминия в год. По оценкам канадской консалтинговой компании Auryce, которая является консультантом Salco, потребление составляет от 600 до 700 тыс. тонн.