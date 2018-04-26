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В Комсомольске-на-Амуре в 2018 году начнут строить три крупных объекта за 9 млрд рублей
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В Комсомольске-на-Амуре в 2018 году начнут строить три крупных объекта за 9 млрд рублей 

ТАСС 52 минуты назад
ХАБАРОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Строительство двух медицинских учреждений и спортцентра начнется в 2018 году в Комсомольске-на-Амуре в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Хабаровского края по развитию Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков.
"Начать много чего мы в этом году должны. Самые крупные — онкологический диспансер, станция скорой медицинской помощи и региональный центр развития спорта, у регионального центра развития спорта четыре этапа, два должны начать строиться", — сказал Волков.
Он уточнил, что на онкодиспансер в 2018 году предусмотрено 550 млн рублей (общая стоимость — около 1,7 млрд рублей), на станцию скорой помощи — 125 млн рублей (общая стоимость — 250 млн рублей), на спортцентр — около 1 млрд рублей на два этапа (общая стоимость — 7 млрд рублей). Конкурс на подрядчика строительства объявят в августе.
В настоящее время, добавил Волков, в рамках плана социально-экономического развития города ведутся работы по завершению строительства первой в России инженерной школы, сдать которую планируется в конце года, до конца текущего года также должны отремонтировать основные улицы города, построить инженерные коммуникации площадки «Парус», завершить несколько участков дороги Хабаровск — Комсомольск и некоторые другие объекты. Он отметил, что практически все объекты долгосрочного плана обеспечены финансированием.
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработали по поручению президента России Владимира Путина, документ подписали 18 апреля 2016 года. План состоит из двух разделов. Первый — 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел — перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.
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