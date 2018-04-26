В Комсомольске-на-Амуре в 2018 году начнут строить три крупных объекта за 9 млрд рублей

ХАБАРОВСК , 26 апреля. / ТАСС /. Строительство двух медицинских учреждений и спортцентра начнется в 2018 году в Комсомольске-на-Амуре в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Хабаровского края по развитию Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков.

"Начать много чего мы в этом году должны. Самые крупные — онкологический диспансер, станция скорой медицинской помощи и региональный центр развития спорта, у регионального центра развития спорта четыре этапа, два должны начать строиться", — сказал Волков.

Он уточнил, что на онкодиспансер в 2018 году предусмотрено 550 млн рублей (общая стоимость — около 1,7 млрд рублей), на станцию скорой помощи — 125 млн рублей (общая стоимость — 250 млн рублей), на спортцентр — около 1 млрд рублей на два этапа (общая стоимость — 7 млрд рублей). Конкурс на подрядчика строительства объявят в августе.

В настоящее время, добавил Волков, в рамках плана социально-экономического развития города ведутся работы по завершению строительства первой в России инженерной школы, сдать которую планируется в конце года, до конца текущего года также должны отремонтировать основные улицы города, построить инженерные коммуникации площадки «Парус», завершить несколько участков дороги Хабаровск — Комсомольск и некоторые другие объекты. Он отметил, что практически все объекты долгосрочного плана обеспечены финансированием.