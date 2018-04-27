В Китае вновь подняли розничные цены на бензин

Москва , 27 апреля — «Вести. Экономика». В Китае пятый раз с начала года подняли розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с ростом мировых цен на нефть, сообщает Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) Китая.

Стоимость одной тонны бензина выросла на 255 юаней ($40,2), дизтоплива — на 245 юаней.

Власти Китая пересматривают стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая мировые цены на нефть. Стоимость бензина и дизтоплива меняется, если колебания мировых нефтяных котировок превышают 50 юаней за тонну.

Власти потребовали от трех ведущих нефтяных компаний страны — PetroChina, Sinopec и CNOOC — наладить производство и перевозку нефтепродуктов, гарантировать устойчивость поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики.

ГКРР следит за порядком ценообразования и готов его совершенствовать. В 2017 г. в Китае шесть раз снижали и одиннадцать раз повышали цены на автомобильное топливо.