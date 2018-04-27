Чистая прибыль Amazon выросла вдвое

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль более чем в два раза в первом квартале 2018 года, в частности, благодаря сильным показателям подразделения облачных вычислений Amazon Web Services (AWS).

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 2,25 раза в годовом выражении и достигла $1,6 млрд, или $3,27 в расчете на акцию, по сравнению с $724 млн, или $1,48 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 43% — до $51 млрд с $35,7 млрд Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную прибыль Amazon на уровне $1,24 на акцию при выручке в $49,9 млрд

Темпы роста выручки продолжают ускоряться: в 2017 году они составили 30,8%, в 2016 году — 27,1%, в 2015 году — 20,3%. Операционная прибыль компании в минувшем квартале взлетела на 92% — до $1,9 млрд

В подразделении AWS операционная прибыль подскочила на 57% — до $1,4 млрд с $890 млн годом ранее. Выручка этого бизнеса превысила $5 млрд второй квартал подряд, она увеличилась на 49%, до $5,44 млрд

Основная доля выручки Amazon приходится на подразделение в сфере электронной коммерции, однако операционная прибыль в минувшем квартале была выше в гораздо менее крупном по размеру операций AWS.

Выручка бизнеса в сфере электронной коммерции в Северной Америке в январе-марте увеличилась на 46%, до $30,73 млрд, за рубежом — на 34%, до $14,88 млрд Операционная прибыль в Северной Америке подскочила на 93% — до $1,15 млрд, однако за рубежом был зафиксирован операционный убыток в размере $622 млн Ранее в этом месяце Amazon сообщил, что количество подписчиков премиального сервиса Amazon Prime в мире превысило 100 млн человек. В первом квартале выручка Amazon в сегменте услуг, предоставляемых по подписке, включая Prime и Amazon Music, выросла на 60% — до $3,1 млрд

Акции Amazon подорожали на 4% по итогам регулярной сессии в четверг и выросли в цене на 7% на дополнительных торгах. С начала текущего года цена бумаг компании увеличилась почти на 30%, тогда как индекс Dow Jones снизился на 1,6%.

К закрытию рынка 27 апреля капитализация Amazon составляла $736 млрд, компания занимает по этому показателю второе место в мире, уступая лишь Apple ($833 млрд). На третьем месте — Microsoft ($726 млрд), на четвертом — Alphabet ( материнская компания Google ) ($724 млрд).

Сам Джеф Безос , который и так является самым состоятельным человеком в мире, после публикации отчетности стал богаче еще на $12 млрд — его текущее состояние Bloomberg оценивает в $134 млрд

В то случае, если подъем стоимости акций Amazon продолжится, компания в скором времени может потеснить Apple, отмечают эксперты.