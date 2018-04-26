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Биржи США закрылись ростом на 1-1,7% на фоне отчетов компаний
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Биржи США закрылись ростом на 1-1,7% на фоне отчетов компаний 

Прайм 32 минуты назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1-1,7% на фоне отчетов американских компаний и внутренней статистики, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,99%, до 24322,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,64%, до 7118,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 2666,94 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 21 апреля, опустилось на 24 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 209 тысяч — минимального уровня с 1969 года. Аналитики ожидали снижения на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, до 230 тысяч.
Кроме того, Facebook сообщил о росте прибыли по итогам квартала в 1,6 раза, до 4,988 миллиарда долларов, или 1,69 доллара на акцию против 1,04 доллара годом ранее, эксперты ждали прибыли лишь в 1,35 доллара.
Прибыль ConocoPhillips по итогам квартала выросла почти в 1,5 раза, до 888 миллионов долларов, или 0,75 доллара на акцию, тогда как эксперты прогнозировали показатель в 0,73 доллара.
Чистая прибыль United Parcel Service Inc. (UPS) увеличилась на 15,3% — до 1,345 миллиарда долларов, или 1,55 доллара против 1,33 доллара в январе-марте 2017 года.
Кроме того, инвесторы продолжают следить за доходностью десятилетних гособлигаций США — в четверг к закрытию торгов показатель опустился ниже 3% и составил 2,981%.
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