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ФСК инвестирует в развитие Московской энергосистемы в 2018-2020 гг 14,3 млрд руб
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ФСК инвестирует в развитие Московской энергосистемы в 2018-2020 гг 14,3 млрд руб 

Прайм 43 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") в 2018-2020 годы планирует инвестировать в развитие Московской энергосистемы 14,3 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Объем инвестиций ФСК ЕЭС в развитие Московской энергосистемы с 2013 по 2017 годы (за 5 лет) составил 31,8 миллиарда рублей. За период 2018-2020 годы финансирование запланировано в размере 14,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ФСК.
В частности, в 2018 году запланированы работы на подстанциях «Очаково», «Чагино», «Бескудниково», «Каскадная», «Пахра» и «Трубино». До 2020 года, помимо работ на объектах Московского энергокольца, планируется ввести подстанцию ФСК ЕЭС 220 кВ «Ока» — основной питающий центр Серпухова и Серпуховского района Московской области.
Сейчас компания завершает работы на одной из крупнейших подстанций западной части Московской энергосистемы — ПС 500 кВ «Западная». Энергообъект питает столичный район Митино, город Красногорск и значительную часть Красногорского района, а также является ключевым звеном в электроснабжении стадиона «Открытие Арена». В период чемпионата мира по футболу-2018 обеспечит также мощностью международный вещательный центр FIFA.
Реконструкция Московского энергокольца началась в 2006 году. Общий объем инвестиций ФСК ЕЭС в работы составил порядка 71 миллиарда рублей, до 2021 года будет вложено еще более 9,3 миллиарда рублей.
На территориях Москвы и Подмосковья в обслуживании ФСК ЕЭС находятся 3,6 тысячи километров линий электропередачи, 36 подстанций различного класса напряжения. Совокупная трансформаторная мощность объектов составляет более 32 тысяч МВА.
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