ФСК инвестирует в развитие Московской энергосистемы в 2018-2020 гг 14,3 млрд руб

"Объем инвестиций ФСК ЕЭС в развитие Московской энергосистемы с 2013 по 2017 годы (за 5 лет) составил 31,8 миллиарда рублей. За период 2018-2020 годы финансирование запланировано в размере 14,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ФСК.

В частности, в 2018 году запланированы работы на подстанциях «Очаково», «Чагино», «Бескудниково», «Каскадная», «Пахра» и «Трубино». До 2020 года, помимо работ на объектах Московского энергокольца, планируется ввести подстанцию ФСК ЕЭС 220 кВ «Ока» — основной питающий центр Серпухова и Серпуховского района Московской области

Сейчас компания завершает работы на одной из крупнейших подстанций западной части Московской энергосистемы — ПС 500 кВ «Западная». Энергообъект питает столичный район Митино, город Красногорск и значительную часть Красногорского района, а также является ключевым звеном в электроснабжении стадиона «Открытие Арена». В период чемпионата мира по футболу-2018 обеспечит также мощностью международный вещательный центр FIFA.

Реконструкция Московского энергокольца началась в 2006 году. Общий объем инвестиций ФСК ЕЭС в работы составил порядка 71 миллиарда рублей, до 2021 года будет вложено еще более 9,3 миллиарда рублей.