Квартальные результаты AMD превысили прогнозы

Американский производитель микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD) вернулся к прибыли, а выручка компании подскочила на 40% благодаря росту цен и продаж графических процессоров для компьютеров, игровых приставок и оборудования для добычи криптовалют. По итогам отчетного трехмесячного периода, конец которого пришелся на 31 марта 2018 года, суммарные продажи AMD достигли $1,65 млрд против $1,18 млрд годом ранее. Чистая прибыль составила $81 млн, тогда как в первой четверти 2017 года были зафиксированы убытки в размере $33 млнНа скорректированной основе (без учета некоторых разовых расходов и доходов) имела место прибыль, равная 11 центам на акцию, что выше прогноза в 9 центов на акцию от аналитиков, опрошенных Thomson Reuters I/B/E/S. Эксперты ожидали выручку на уровне $1,57 млрдФинансовому подъему AMD способствовал запуск новых серверных чипов и сохранившийся высокий спрос на графические продукты AMD Radeon благодаря выходу новых высококачественных видеоигр, рассказала аналитикам генеральный директор AMD Лиза Су. Кроме того, американскому чипмейкеру помогает сильный спрос на графические процессоры, используемые в процессе майнинга криптовалют. Это направление принесло AMD около 10% выручки в первом квартале, отметил финансовый директор компании Девиндер Кумар. "Наш финансовый прогресс в первом квартале обусловлен сохраняющейся силой продуктов Radeon и Ryzen, а также тем, что продолжается первоначальное внедрение продуктов Epyc для серверов и компьютеров", — сообщил Кумар.AMD ожидает, то в текущем квартале выручка достигнет отметки $1,73 млрд плюс минус $50 млн, при этом аналитики в среднем прогнозируют $1,57 млрдПодразделение AMD Computing and Graphics Business Group, которое отвечает за производство и продажу чипов для десктопов, ноутбуков и планшетов, завершило первую четверть 2018 года с 96-процентным ростом выручки в годовом исчислении, до $1,12 млрд, чему способствовал спрос на настольные процессоры Ryzen и графические решения Radeon. Операционная прибыль в этой структуре составила $138 млн против $21 млн убытка годом ранее. В подразделении AMD Enterprise, Embedded and Semi-Custom Business Group, курирующем выпуск чипов для серверов, встраиваемых систем и игровых консолей, зафиксирована квартальная операционная прибыль в $14 млн против $55 млн прибыли годичной давности. Выручка за год уменьшилась на 12% и составила $532 млн по причине падающих продаж однокристальных систем, изготавливаемых на заказ (в том числе для игровых приставок Xbox и PlayStation).