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«Главстрой-СПб» на треть увеличил продажи жилья в первом квартале
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«Главстрой-СПб» на треть увеличил продажи жилья в первом квартале 

РИА Недвижимость 28 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Главстрой-СПб» в первом квартале 2018 года продала почти 40 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.
Как уточняется в нем, на долю проекта компании в Петербурге «Северная долина» пришлось 81% реализованной площади, на долю проекта «Юнтолово» — 19%.
"Средняя цена квадратного метра, в свою очередь, показывает прирост 3% к первому кварталу 2017 года", — отмечается в сообщении.
Компания «Главстрой-СПб» основана в 2006 году, работает в Петербурге. Перспективный портфель компании составляет около 5 миллионов квадратных метров жилья, земельный банк — более 700 гектаров.
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