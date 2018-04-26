«Главстрой-СПб» на треть увеличил продажи жилья в первом квартале

МОСКВА , 26 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Главстрой-СПб» в первом квартале 2018 года продала почти 40 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

Как уточняется в нем, на долю проекта компании в Петербурге «Северная долина» пришлось 81% реализованной площади, на долю проекта «Юнтолово» — 19%.

"Средняя цена квадратного метра, в свою очередь, показывает прирост 3% к первому кварталу 2017 года", — отмечается в сообщении.

Компания «Главстрой-СПб» основана в 2006 году, работает в Петербурге. Перспективный портфель компании составляет около 5 миллионов квадратных метров жилья, земельный банк — более 700 гектаров.