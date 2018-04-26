На реконструкцию платного участка трассы М-4 «Дон» потратят 5,5 миллиарда рублей 

Между Ростовом и Краснодаром реконструируют часть автодороги. Всего на ремонт и содержание платной трассы М-4 «Дон» потратят 5,549 миллиарда рублей.
— «Внешэкономбанк» предоставит на этот проект 2 миллиарда рублей на срок до 2027 года. Общая протяженность участка — 228 километров, — сообщили в пресс-службе банка.
Трасса М-4 «Дон» между Ростовом и Краснодаром стала платной в декабре прошлого года. Жители Азовского района создали в интернете петицию и адресовали ее Владимиру Путину. Они попросили президента отменить для них плату за проезд по федеральной трассе, поскольку альтернативного пути, чтобы попасть в Ростов-на-Дону, у них нет. Платить их все равно заставили, хоть и символическую цену — 50 копеек за легковой транспорт и 75 копеек — за грузовой.