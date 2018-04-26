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Чистая прибыль ConocoPhillips в I квартале выросла в 1,5 раза
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Чистая прибыль ConocoPhillips в I квартале выросла в 1,5 раза 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2018 года составила 888 миллионов долларов, что почти в 1,5 раза выше значения за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составила 0,75 доллара против прибыли в 0,47 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 15,3% и составила 8,961 миллиарда долларов.
"В этом квартале мы вновь уверенно достигли показателей, соответствующих нашему плану", — приводятся в релизе слова гендиректора и председателя совета директоров ConocoPhillips Райана Лэнса (Ryan Lance). Лэнс также отметил снижение уровня долга. Показатель составил по итогам квартала 17,046 миллиарда долларов против 26,435 миллиарда долларов годом ранее.
Объем добычи углеводородов ConocoPhillips в первом квартале текущего года уменьшился на 20% и составил 1,269 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена продажи углеводородов за отчетный период увеличилась до 50,49 доллара за баррель нефтяного эквивалента с 36,18 доллара за баррель ранее, отмечает компания. ConocoPhillips повысила прогноз по добыче в 2018 году и теперь ожидает, что показатель составит за период 1,2-1,24 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11,2 тысячи человек.
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