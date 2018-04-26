В Комсомольске-на-Амуре планируют построить новый аквапарк

По данным издания, проектом займется российский инвестор, у которого есть опыт в реализации подобных проектов. Проект включает также возведение торгового центра. Есть и площадка под застройку — в общественном пространстве Центрального округа Комсомольска, рядом с набережной.

Сейчас компания готовится к переходу от предпроектной стадии к инвестиционной — объем вложений составит около 3 млрд руб. Ожидается, что строительство начнется в 2019 году.