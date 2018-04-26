Ещё
В Комсомольске-на-Амуре планируют построить новый аквапарк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Комсомольске-на-Амуре планируют построить новый аквапарк 

Rambler News Service 1 час назад
Российская компания рассматривает проект строительства нового аквапарка в Комсомольске-на-Амуре, о чем рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе недавнего визита в город, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным издания, проектом займется российский инвестор, у которого есть опыт в реализации подобных проектов. Проект включает также возведение торгового центра. Есть и площадка под застройку — в общественном пространстве Центрального округа Комсомольска, рядом с набережной.
Сейчас компания готовится к переходу от предпроектной стадии к инвестиционной — объем вложений составит около 3 млрд руб. Ожидается, что строительство начнется в 2019 году.
Rambler News Service: последние новости
Росстандарт подготовит «чёрный список» производителей некачественной продукции Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале сократилась на 32,6% — до 5,63 млрд рублей «М.Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…272
Макаревич снова оскорбил россиян648
Умерла звезда сериала «Сваты»55
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море144
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение