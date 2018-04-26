«Гидроавтоматика» выплатит держателям акций 75 млн рублей в качестве дивидендов

Дивиденды по ценным бумагам начислены за 2017 год. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента составил 75,9 млн рублей.

Размер подлежащих выплате доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу составил 1 рубль 20 копеек. Держатели обыкновенных акций получат 56,9 млн руб., привилегированных — 18,97 млн рублей.

Также на собрании акционеров было принято решение выплатить вознаграждение членам совета директоров предприятия за работу в 2017 г. в размере 900 тыс. рублей.