Быстрые деньги. Россиянин Николай Сторонский, основатель Revolut войдет в список Forbes. Инвесторы оценили его финтех-сервис в $1,7 млрд

Николаем Сторонским и Финтех-компания Revolut, основанная выходцами из России Владом Яценко , по итогам последнего раунда инвестиций получила оценку в $1,7 млрд, говорится в сообщении компании. Revolut привлек $250 млн, лид-инвестором выступил фонд Юрия Мильнера DST Global, уточнил предстваитель компании Булат Хабибулин. С момента запуска сервиса прошло чуть меньше трех лет, и за это время проект был профинансирован в общей сложности на $340 млн Николаю Сторонскому принадлежит свыше 33% акций Revolut, говорится в отчете компании. Таким образом, его состояние можно оценить в $561 млн, в 2018 году для попадания в список 200 самых богатых бизнесменов России необходимо было обладать состоянием минимум в $500 млн В декабре 2017 года компания вышла на прибыль, уточняется в релизе Revolut. Доля Влада Яценко в проекте неизвестна, однако собеседник Forbes на венчурном рынке, знакомый с бизнесом Revolut, утверждал, что она меньше, чем у Сторонского.

Revolut — это мобильное приложение, привязанное к мультивалютной карте. Оно позволяет конвертировать средства из одной валюты в другую по минимальным спредам, установленным на межбанковском рынке. Также в приложении можно управлять криптокошельками, отправлять платежи в любую точку мира, покупать страховки и оформлять вклады.

Австралии, Сингапуре и Компания Revolut пока работает только на европейском рынке, однако благодаря новым привлечениям сервис уже в этом году планирует запуститься в Индии , России, США Гонконге . Также проект собирается получить банковскую лицензию в Великобритании , США и еврозоне.

Ранее Revolut уже пробовал работать в России, однако потерпел фиаско из-за изменений правил эмиссии карт в стране. Сейчас Revolut надеется обзавестись в России банком-партнером и лицензией, о чем он говорил в интервью изданию «Секрет фирмы»

Сторонский ставит перед проектом цель — «делать все не так, как традиционные банки». Опрошенные Forbes эксперты в сфере финтеха и венчурного рынка достаточно оптимистично оценивали возможности стартапа. Преимущества сервиса для российского рынка заключаются в том, что он дает возможно управлять криптовалютой в приложении, чего не предоставляет ни один банк, говорил руководитель аналитической группы Markswebb Михаил Козис.

По словам управляющего партнера венчурного фонда Target Global Михаила Лобанова, преимущество Revolut — это клиентская база, которая быстро растет и потому стоит дорого. Она может начать приносить хорошие деньги, если компания будет развивать новые опции, например, по выдаче кредитных карт. Как говорил директор по инвестициям Maxfield Capital Алексей Тукнов, сейчас весь вопрос в том, в каких новых сегментах рынка Revolut сможет закрепить доминирование, а также будет ли компания прибыльна в ближайшие 4-5 лет.