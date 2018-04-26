Россия и Турция обсуждают увеличение поставок Ка-32

"Турецкие коллеги заинтересованы в расширении своего парка вертолетов Ка-32 для пожаротушения и спецоперации. У нас сейчас контракт на три машины — рассматривается вопрос об увеличении парка до 7-8 штук, то есть ещё четыре — пять машин", — сказал он.

Богинский пояснил, что новые поставки Ка-32 в Турцию могут начаться в 2019 году. Глава "Вертолетов России" добавил, что турецкая сторона также заинтересована в закупках отечественных многоцелевых вертолётов "Ансат".

"Они также очень заинтересованы в "Ансатах". Но мы договорились приступить к переговорам по этим машинам, когда закончатся поставки Ка-32", — отметил он.

Холдинг "Вертолёты России" 26 января сообщил, что Россия в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС. В настоящее время на Кумертауском авиационном производственном предприятии уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года.