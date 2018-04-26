Бинбанк ожидает прибыль по МСФО по итогам 2018 года

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Бинбанк планирует получить прибыль по итогам 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщает пресс-служба банка.

"Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования", — говорится в сообщении банка.

Кроме того, утвержденный бизнес-план предусматривает рост корпоративного кредитного портфеля банка в 2018 году на 60%, а розничного кредитного портфеля — на 40% по сравнению с показателями на начало года. Также кредитная организация продолжит развивать такие направления, как карточные транзакции, электронная коммерция, предоставление гарантий крупным предприятиям и представителям МСБ. Общий объем гарантий, которые Бинбанк планирует выдать в 2018 году своим клиентам, должен превысить 70 млрд рублей.

О банке

Убыток Бинбанка по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2017 года составил 30,1 млрд руб. против прибыли в размере 793 млн руб. годом ранее.

Банк России с 15 декабря 2017 года возложил функции временной администрации по управлению Бинбанком на УК Фонда консолидации банковского сектора. При этом 23 марта регулятор снял с УК ФКБС функции временной администрации в Бинбанке в связи с формированием органов управления кредитной организации.