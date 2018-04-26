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Бинбанк ожидает прибыль по МСФО по итогам 2018 года
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Бинбанк ожидает прибыль по МСФО по итогам 2018 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Бинбанк планирует получить прибыль по итогам 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщает пресс-служба банка.
"Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования", — говорится в сообщении банка.
Кроме того, утвержденный бизнес-план предусматривает рост корпоративного кредитного портфеля банка в 2018 году на 60%, а розничного кредитного портфеля — на 40% по сравнению с показателями на начало года. Также кредитная организация продолжит развивать такие направления, как карточные транзакции, электронная коммерция, предоставление гарантий крупным предприятиям и представителям МСБ. Общий объем гарантий, которые Бинбанк планирует выдать в 2018 году своим клиентам, должен превысить 70 млрд рублей.
О банке
Убыток Бинбанка по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2017 года составил 30,1 млрд руб. против прибыли в размере 793 млн руб. годом ранее.
Банк России с 15 декабря 2017 года возложил функции временной администрации по управлению Бинбанком на УК Фонда консолидации банковского сектора. При этом 23 марта регулятор снял с УК ФКБС функции временной администрации в Бинбанке в связи с формированием органов управления кредитной организации.
В начале марта ЦБ также сообщил, что докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб. и объединит его с банком ФК «Открытие» до 1 апреля 2019 года.
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