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Бинбанк утвердил бизнес-план на 2018 год
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Бинбанк утвердил бизнес-план на 2018 год 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров Бинбанка 25 апреля утвердил бизнес-план кредитной организации на 2018 год. Документом, в частности, предусмотрено, что финансовый результат банка по МСФО за 2018 год будет положительным, указано в релизе, распространенном в четверг, 26 апреля.
Там говорится, что «банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования».
Так, Бинбанк будет наращивать кредитный портфель по всем ключевым направлениям, предоставляя финансирование крупным высококлассным заемщикам из ключевых секторов экономики, малому и среднему бизнесу, частным клиентам. В розничном сегменте планируется активно развивать ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты.
Бизнес-план предполагает, что рост корпоративного кредитного портфеля Бинбанка в 2018 году превысит 60%, а розничный кредитный портфель увеличится более чем на 40% по сравнению с показателями на начало года.
Банк продолжит активно развивать направления бизнеса, приносящие комиссионный доход. В числе указанных направлений — карточные трансакции, развитие электронной коммерции, предоставление гарантий крупным предприятиям и представителям МСБ. Общий объем гарантий, которые Бинбанк выдаст в 2018 году своим клиентам, должен превысить 70 млрд рублей.
Ранее в банке «ФК Открытие» рассказали о сроках присоединения Бинбанка, «Траста» и Росгосстрах Банка. Напомним, ЦБ в 2017 году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора ряд банков, в том числе «Открытие» и Бинбанк. В феврале 2018 года Банк России заявил о решении объединить «Открытие» и Бинбанк. В объединенную структуру войдут «хорошие» активы этих и ряда других санируемых банков.
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