Ещё
Выдали 64 кредита «своим», увели более 1 млрд В Екатеринбурге судят руководство банка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выдали 64 кредита «своим», увели более 1 млрд В Екатеринбурге судят руководство банка 

Деловой Квартал 1 час назад
Определена дата суда в скандальном деле. Редкий случай: обвинения предъявлены и владельцу банка, и руководителям, выдававшим кредиты, и тем, кто должен был отвечать за безопасность сделок. Определена дата рассмотрения дела собственника и руководителей екатеринбургского Плато-банка, обвиненных в финансовых преступлениях, совершенных организованной преступной группой. Процесс начнется 4 мая 2018 года.
Напомним, руководству «Плато-банка» (бывшему собственнику Александру Лазареву, и.о. председателя правления Елене Ярославцевой, начальнику службы внутреннего контроля Валентине Викуловой) предъявлены целый ряд обвинений. Это и присвоение средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере; и преднамеренное банкротство; и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; и фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, сообщает Znak.com.
По версии следствия, в 2013–2015 годах обвиняемые присвоили денежные средства банка на сумму более 1,2 млрд рублей «путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам.
Принципиально еще и то, что подобные действия руководства привели к неспособности банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а дальше — отзыв лицензии и признание банка банкротом. Следствие считает, что, в частности, Елена Ярославцева, чтобы скрыть эти преступления, сфальсифицировала отчетность банка относительно его платежеспособности и передали эти данные в Банк России.
Деловой Квартал: последние новости
Рейтинг крупнейших банков Свердловской области: кто в лидерах «Смертельный крест»: рубль дешевеет перед праздниками без видимых причин. Будет ли обвал? Гендиректор крупнейшего российского ритейлера ушла в отставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…275
Макаревич снова оскорбил россиян662
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море150
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение