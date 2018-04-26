Выдали 64 кредита «своим», увели более 1 млрд В Екатеринбурге судят руководство банка

Определена дата суда в скандальном деле. Редкий случай: обвинения предъявлены и владельцу банка, и руководителям, выдававшим кредиты, и тем, кто должен был отвечать за безопасность сделок. Определена дата рассмотрения дела собственника и руководителей екатеринбургского Плато-банка , обвиненных в финансовых преступлениях, совершенных организованной преступной группой. Процесс начнется 4 мая 2018 года.

Напомним, руководству «Плато-банка» (бывшему собственнику Александру Лазареву , и.о. председателя правления Елене Ярославцевой, начальнику службы внутреннего контроля Валентине Викуловой) предъявлены целый ряд обвинений. Это и присвоение средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере; и преднамеренное банкротство; и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; и фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, сообщает Znak.com.

По версии следствия, в 2013–2015 годах обвиняемые присвоили денежные средства банка на сумму более 1,2 млрд рублей «путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам.