Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Выгодные ставки

Банк участвует в программах льготного кредитования сельхозпроизводителей, причем действующих не только в России , но и реализуемых совместно с Республикой Беларусь

Наиболее популярна у аграриев программа, утвержденная постановлением Правительства РФ № 1528 от 29 декабря 2016 года. Благодаря субсидированию банкам размера ключевой ставки клиент платит по кредиту не более 5%. По этой программе Сбербанк начал работать одним из первых. В прошлом году за такой финансовой поддержкой обратились 30 заемщиков, при этом за 1 квартал этого года рассмотрены запросы 45 аграриев.

— В феврале этого года было принято новое постановление правительства страны. В рамках этого документа субсидируются кредиты на приобретение техники. Между Министерством промышленности и торговли РФ и Сбербанком подписано соглашение о предоставлении субсидий Банку при кредитовании заемщиков на приобретение оборудования и техники, подпадающих под условия программы. Разработана методика работы по нему, и мы готовы принимать заявки, — отмечает заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк Виталий Белоцкий.

Кроме этого, активно работает совместная программа с АО «Корпорация МСП». Проект реализуется федеральным Минэкономразвития и направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, позволяя кредитоваться под ставку в 6,5%. Займы аграриями могут использоваться для пополнения оборотных средств и в качестве инвестиций — на закупку нового оборудования.

Совместно с правительством Республики Беларусь в Сбербанке действует льготная программа кредитования на приобретение белорусской техники. Такой кредит можно взять на срок до 5 лет с минимальным первоначальным взносом от 10%. Главным преимуществом кредита является низкая процентная ставка — результат компенсации части процентной ставки из бюджета республики в размере 100% ключевой ставки Банка России , действующей на дату выдачи кредита.

Важен каждый

Сбербанк готов работать как с крупными сельскохозяйственными холдингами, так и с небольшими фермерскими хозяйствами. Соответственно, и разными могут быть кредиты, сумма которых, исходя из сложившейся практики, начинается от 500 тыс. рублей и в ряде случаев превышает 1 млрд рублей. Для каждого заемщика подбираются индивидуальные условия и определяется процентная ставка. Они зависят от финансового состояния сельхозпредприятия, наличия обеспечения, кредитной истории, сотрудничества с банком. Причем процесс рассмотрения документов максимально оптимизирован.

В залог принимаются земля, техника, оборудование, объекты недвижимости, даже товарно-материальные ценности. Причем не только действующего предприятия, но и третьих лиц. При соблюдении определенных показателей деятельности заемщика условия кредитования предполагают возможность финансирования без обеспечения или под частичное обеспечение.

Для небольших компаний условия еще более лояльные. «Мы стремимся создать максимально комфортные условия для бизнеса, позволяющие сберечь самый ценный ресурс наших клиентов — время, а вместе с ним и деньги. Например, недавно мы запустили бесцелевой беззалоговый кредит „Доверие“, — поясняет Виталий Белоцкий. — Заявки по данному продукту рассматриваются не более трех дней».

Если руководитель ИП, КФХ или ООО берет заем на пополнение оборотных средств, то менеджер на основе предложенного бизнес-плана поможет сформировать индивидуальный график погашения. Например, погасить значительную часть долга после продажи урожая, что существенно уменьшит выплаты по процентам, которые начисляются на остаток.

Заемщик может подать документы в любой из шести отделений по работе с юрлицами Самарской области . А для тех, кто привык все вопросы решать в Интернете, заявку на получение кредита можно подать на сайте банка.

— Теперь подать заявку на кредит можно одним нажатие кнопки в «Сбербанк Бизнес Онлайн» или на специальной онлайн-платформе, если предприниматель обращается к нам впервые. В режиме онлайн можно выбрать подходящий кредитный продукт и загрузить все необходимые документы для отправки заявки на рассмотрение в банк, — отмечает Виталий Белоцкий. — Все шаги просты и интуитивно понятны, а возможность подать заявку в любом месте и в любое время позволяет не искать время на визит в отделение в рабочем графике.

Сбербанк заинтересован в расширении сотрудничества с предприятиями АПК и готов рассмотреть любую заявку. Широкие возможности кредитования, сеть филиалов и возможности онлайн-банка помогут аграриям воплотить в жизнь самые смелые планы.

На 1 февраля 2018 года кредитный портфель Поволжского банка в сфере АПК составил 5,5 млрд рублей (+60% за год). В прошлом году Самарское отделение Сбербанка выдало более 130 кредитов сельхозтоваропроизводителям на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Из них по программам льготного кредитования — 700 млн рублей. 133 новых клиента, работающих в сфере АПК, открыли расчетные счета. С начала 2018-го уже более 50 аграриев выбрали Сбербанк в качестве обслуживающего банка.

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