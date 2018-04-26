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«Аэрофлот» сохранил мировое лидерство по узнаваемости бренда
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«Аэрофлот» сохранил мировое лидерство по узнаваемости бренда 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Компания «Аэрофлот» второй год подряд сохраняет первое место в мировом рейтинге самых узнаваемых авиационных брендов. По результатам исследования независимого консалтингового агентства Brand Finance, «Аэрофлот» также вошел в топ брендов среди всех корпораций России.
Стать лидером рейтинга «Аэрофлоту» помогли высокие показатели корпоративной репутации, степени лояльности клиентов, а также удовлетворенности персонала. Российская компания обошла таких крупных мировых авиаперевозчиков, как American Airlines, Emirates, Turkish Airlines, British Airways, Air China и Singapore Airlines. «Аэрофлоту» был присвоен высший рейтинг ААА, а индекс силы компании составил 87 пунктов.
Как подчеркнул генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, первенство в рейтинге Brand Finance — «высокая честь и крупное достижение». «Укрепление наших глобальных позиций не случайность, а результат верной стратегии, последовательной и настойчивой работы», — заявил Савельев.
Со своей стороны, генеральный директор Brand Finance Дэвид Хэй отметил, что «Аэрофлот» «предлагает превосходный продукт и высокий клиентский сервис». Он обратил внимание, что бренд «Аэрофлота» получает серьёзные дивиденды, в том числе, за счет партнерства с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
Согласно исследованию Brand Finance, дочерние компании «Аэрофлота» «Россия» и «Аврора» также входят в топ-5 самых сильных российских авиационных брендов. Также стоимости бренда «Аэрофлота» по сравнению с прошлым годом поднялась на 13 процентов и составила 1 млрд 429 млн долларов.
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