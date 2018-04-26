«Аэрофлот» сохранил мировое лидерство по узнаваемости бренда

Компания «Аэрофлот» второй год подряд сохраняет первое место в мировом рейтинге самых узнаваемых авиационных брендов. По результатам исследования независимого консалтингового агентства Brand Finance, «Аэрофлот» также вошел в топ брендов среди всех корпораций России

Стать лидером рейтинга «Аэрофлоту» помогли высокие показатели корпоративной репутации, степени лояльности клиентов, а также удовлетворенности персонала. Российская компания обошла таких крупных мировых авиаперевозчиков, как American Airlines, Emirates , Turkish Airlines, British Airways, Air China и Singapore Airlines. «Аэрофлоту» был присвоен высший рейтинг ААА, а индекс силы компании составил 87 пунктов.

Как подчеркнул генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев , первенство в рейтинге Brand Finance — «высокая честь и крупное достижение». «Укрепление наших глобальных позиций не случайность, а результат верной стратегии, последовательной и настойчивой работы», — заявил Савельев.

Согласно исследованию Brand Finance, дочерние компании «Аэрофлота» «Россия» и «Аврора» также входят в топ-5 самых сильных российских авиационных брендов. Также стоимости бренда «Аэрофлота» по сравнению с прошлым годом поднялась на 13 процентов и составила 1 млрд 429 млн долларов.