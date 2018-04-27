Ещё
S&P повысило рейтинг Uniper
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S&P повысило рейтинг Uniper 

Прайм 1 час назад
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг международного энергетического концерна Uniper до «BBB» с «BBB-», говорится в сообщении агентства.
S&P также повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Uniper до «BBB». Прогноз по рейтингам стабильный.
"Повышение рейтингов основано на нашем мнении… о снижении рисков, связанных с возможным негативным воздействием на кредитоспособность Uniper вследствие сделки по покупке 47% акций немецкой компанией финской Fortum", — сообщает агентство.
В октябре энергокомпания Fortum Oy и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum также заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки может составить 8,05 миллиарда евро.
Сделка изначально была запланирована на начало 2018 года и подлежит одобрению регуляторов. В четверг Fortum еще раз сообщила, что получение одобрения регуляторов РФ и ЕС ожидается к середине 2018 года. Как прогнозирует агентство, одобрения регуляторов будут получены. S&P также отмечает, что стабильность прибыли и рентабельность Uniper повысились, и компания сохраняет сильное финансовое положение на рынке.
"Стабильный прогноз отражает наше предположение о том, что независимое положение, стратегия и финансовая политика компании не изменятся существенно из-за сделки с Fortum, и что отношение средств от операций к долгу будут оставаться на уровне выше 55%, а скорректированный долг к EBITDA будет не выше 1.7x", — добавляют в агентстве.
Прайм: последние новости
"Прайм": Оптовая цена на бензин-95 приблизилась к 50 тыс руб за тонну Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла вдвое - до $1,6 млрд ЦБ стал владельцем более 99,99% акций Автовазбанка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию487
Джигарханян захотел умереть дома26
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве117
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»71
Майские пенсии доставят по особому графику79
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение