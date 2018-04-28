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Правкомиссия разрешила Fortum купить 47% акций «Юнипро»
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Правкомиссия разрешила Fortum купить 47% акций «Юнипро» 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительственная комиссия России по иностранным инвестициям одобрила приобретение структурой финского концерна Fortum 47% акций энергетической компании «Юнипро», заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
«Компании Fortum разрешено приобрести 47 и более процентов акций компании "Юнипро"», — сказал Артемьев, слова которого приводит пресс-служба правительства.
Он пояснил, что поскольку компанию Fortum контролирует правительство Финляндии, компания не может приобрести более 50%.
«Поскольку компанию Fortum контролирует правительство Финляндии, им нельзя больше 50% приобретать согласно действующему законодательству, поэтому они получили практически максимум того, что они запрашивали, и сделка эта будет одобрена», — отметил он.
Ранее, в феврале текущего года заместитель главы ФАС Виталий Королев сообщал RNS, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительственную комиссию по иностранным инвестициям материалы по ходатайству структуры финской Fortum — Karemi Charge and Drive СЕ — о приобретении права косвенно распоряжаться более 25% голосов, приходящихся на голосующие акции энергетической компании «Юнипро» и ряда других дочерних компаний немецкой Uniper в России.
В конце сентября 2017 года финская энергетическая компания Fortum и немецкий энергетический концерн E.ON подписали соглашение о продаже доли E.ON энергетической компании Uniper за €3,76 млрд В соответствии с соглашением, E.ON объявит о публичном размещении 46,65% акций Uniper в начале 2018 года, а Fortum приобретет этот пакет. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами.
Fortum рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в немецкой Uniper в середине 2018 года.
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