Правительственная комиссия РФ одобрила ходатайство о покупке Fortum 47% активов «Юнипро» 

ГОРКИ, 28 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство о покупке структурой финского Fortum 47% активов ПАО «Юнипро», сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
"Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании Fortum по покупке компании «Юнипро», компании, которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России. Это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики. Компании Fortum разрешено приобрести 47% и более акций компании «Юнипро», — сказал Артемьев.
"Поскольку компанию Fortum контролирует правительство Финляндии, то им нельзя больше 50% приобретать согласно действующему законодательству, поэтому они получили практически максимум того, что они запрашивали. Сделка эта будет одобрена", — отметил глава ФАС.
Fortum с 7 ноября начала официальную процедуру выкупа акций Uniper. Оферта действовала до 16 января. Немецкая E.ON (крупнейший акционер Uniper) 8 января сообщила о готовности продать свою долю в компании — 46,65% акций и голосов.
Согласно предложению Fortum, бумаги Uniper будут выкупать по цене €22 за акцию. Стоимость пакета E.ON в Uniper составит €3,76 млрд, а стоимость 100% акций компании, исходя из этой оценки, составит около €8,05 млрд С 20 января по 2 февраля действовал дополнительный этап подачи заявок в адрес Fortum о продаже своей доли в Uniper.
Активы в России
И Fortum, и Uniper владеют активами в России — «Фортум» и «Юнипро» соответственно.
"Фортум" владеет в России восемью теплоэлектростанциями. Пять из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС (г. Нягань, ХМАО-Югра) — одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России. Также в 2017 году «Фортум» купил у «Хевел» (СП «Ренова» и Роснано) три солнечные электростанции — Плешановскую СЭС мощностью 10 МВт и Грачевскую СЭС мощностью 10 МВт, расположенные в Оренбургской области, а также Бугульчанскую СЭС мощностью 15 МВт в Башкирии.
"Юнипро" (до июня 2016 года — ОАО «Э. ОН Россия») занимается производством и продажей электро— и теплоэнергии. В состав компании входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер «Юнипро» — Uniper Russia Holding GmbH ("дочка" Uniper SE), которой принадлежит 83,73% акций компании.