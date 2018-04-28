Правительственная комиссия РФ одобрила ходатайство о покупке Fortum 47% активов «Юнипро»

"Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании Fortum по покупке компании «Юнипро», компании, которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России. Это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики. Компании Fortum разрешено приобрести 47% и более акций компании «Юнипро», — сказал Артемьев.

"Поскольку компанию Fortum контролирует правительство Финляндии , то им нельзя больше 50% приобретать согласно действующему законодательству, поэтому они получили практически максимум того, что они запрашивали. Сделка эта будет одобрена", — отметил глава ФАС.

Fortum с 7 ноября начала официальную процедуру выкупа акций Uniper. Оферта действовала до 16 января. Немецкая E.ON (крупнейший акционер Uniper) 8 января сообщила о готовности продать свою долю в компании — 46,65% акций и голосов.

Согласно предложению Fortum, бумаги Uniper будут выкупать по цене €22 за акцию. Стоимость пакета E.ON в Uniper составит €3,76 млрд, а стоимость 100% акций компании, исходя из этой оценки, составит около €8,05 млрд С 20 января по 2 февраля действовал дополнительный этап подачи заявок в адрес Fortum о продаже своей доли в Uniper.

Активы в России

И Fortum, и Uniper владеют активами в России — «Фортум» и «Юнипро» соответственно.