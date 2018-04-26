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Для расчетов с вкладчиками Русского Торгового Банка и банка «Логос» выбран один банк-агент
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Для расчетов с вкладчиками Русского Торгового Банка и банка «Логос» выбран один банк-агент 

Банки.ру 1 час назад
Агентство по страхованию вкладов будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам московских Русского Торгового Банка и банка «Логос», в том числе индивидуальным предпринимателям, через один банк-агент — Россельхозбанк. Такая информация приводится в сообщениях, опубликованных в четверг департаментом общественных связей АСВ.
Для вкладчиков банка «Логос» прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 28 апреля, а для клиентов Русского Торгового Банка — 3 мая.
Напомним, лицензии у Русского Торгового Банка и «Логоса» были отозваны 20 апреля текущего года.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.
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