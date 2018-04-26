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Западная компания заинтересовалась «Северным потоком-2»
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Западная компания заинтересовалась «Северным потоком-2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Австрийской экспортно-кредитное агентство Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) рассматривает возможность финансирования проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщил представитель OeKB.
«Мы можем подтвердить, что OeKB рассматривает участие в этом проекте», — передает его слова РИА «Новости».
Представитель Nord Stream не стал комментировать переговоры с банками и экспортно-кредитными агентствами, заметив, что нынешнее финансирование ведется на средства партнеров.
Между тем, из материалов компании следует, что в финансировании потока также были серьезно заинтересованы немецкое экспортно-кредитное агентство Hermes и российское ЭКСАР, а также банки ВЭБ, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.
В феврале также сообщалось, что принять участие в финансировании проекта «Северный поток — 2» готова итальянская финансовая группа Intesa Sanpaolo, если этому не помешают санкции.
В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока — 2».
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