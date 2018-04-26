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Трассу Ростов — Краснодар отремонтируют за два миллиарда рублей
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Трассу Ростов — Краснодар отремонтируют за два миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Южном федеральном округе запланирован крупный ремонт объекта дорожной инфраструктуры. Так, будут проводиться работы по реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара. Проект предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России» до 2020 года.
Отметим, что ремонтные работы будут проходить на участке протяженностью 228 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Внешэкономбанка.
По информации банка, подписано кредитное соглашение с «Дорожно-инвестиционной компанией» о выделении двух миллионов рублей на работы на трассе.
Известно, что решение о финансировании проекта в ВЭБ приняли еще в январе 2018 года.
В связи с этим, банк предоставит на реализацию проекта более двух миллиардов рублей на срок до 2027 года.
Всего на проведение ремонтных работ потребуется 5,549 миллиарда рублей. Заказчиком работ является государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Автодор).
Отметим, что в «Автодоре» также сообщили, что до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года планируется отремонтировать проблемные участки федеральной трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области. В настоящее время дорожная техника работает в районе хутора Ленин Аксайского района. Здесь срезается полотно, а также укладывается новая асфальто-бетонная смесь.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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