Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%

«Кассовые разрывы — довольно частое явление, с которым сталкиваются представители МСБ. При этом они практически не используют специальные финансовые инструменты для их преодоления из-за сложности процедур и высоких ставок. Мы решили эту проблему: наш „СуперОвердрафт“ — это удобный и недорогой инструмент для поддержания стабильности бизнеса», — заявил директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Для российского финансового рынка характерны традиционно высокие ставки на кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса — их размер может доходить до 16-19%. Аналитики банка прогнозируют высокий спрос на новый кредитный продукт, поскольку сезонное предложение «СуперОвердрафт» не имеет аналогов на рынке.

Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в Промсвязьбанке.

Срок действия акции до 01.07.2018 года включительно.

Узнать подробности и оставить заявку можно по ссылке на сайте банка.

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