Удмуртский холдинг запустит проект по производству фанеры стоимостью в 5 млрд рублей

ИЖЕВСК , 26 апреля. / ТАСС /. Старейшее деревообрабатывающее предприятие Удмуртии «Увадрев-Холдинг» приступит к реализации инвестиционного проекта по производству большеформатной фанеры стоимостью в 5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам визита Александра Бречалова на предприятие.

"Главе презентовали инвестиционный проект «Современное автоматизированное производство большеформатной фанеры». Реализация проекта стоимостью 5 млрд рублей позволит выпускать 100 тысяч кубометров продукции в год. Будет создано 300 новых рабочих мест", — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Удмуртии пообещал представителям холдинга помочь решить вопрос с дополнительной долгосрочной арендой лесосеки, необходимой для реализации инвестиционного проекта. Он отметил, что республика заинтересована в глубокой переработке древесины и сейчас в Удмуртии 10 подобных проектов.

В пресс-службе уточнили, что объем сырья, которое имеется в распоряжении «Увадрев-Холдинг», позволит нагрузить производство в рамках проекта только на 30%, чтобы повысить этот показатель хотя бы до 50%, необходимо еще минимум 350 тыс. кубометров леса.

Всего по итогам 2017 года объем производства на предприятии составил 8 млрд рублей, темп роста 101%. С 2014 года здесь реализуется региональный инвестиционный проект «Организация современного производства ДСП». Сметная стоимость проекта — 3,2 млрд рублей, в рамках его реализации в 2015 году появилось 250 новых рабочих мест. Годовой выпуск ламинированной ДСП составил 325 тыс. кубометров.

"Увадрев-Холдинг" — старейшее деревообрабатывающее предприятие района и республики, основано в 1936 году. В настоящее время это группа предприятий, которые ведут 4 основных направления: производство древесностружечных плит и их ламинирование, выпуск декоративной пленки для ламинирования ДСП, производство смолы, лесозаготовка. Сейчас на «Увадрев-Холдинг» работает более 1,3 тыс. человек, среднемесячная заработная плата составляет 40 тыс. рублей.