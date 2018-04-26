Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам Русского торгового банка

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 3 мая 2018 года.

Ранее ЦБ отмечал, что бизнес-модель Русского торгового банка носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ недостоверную отчетность. По величине активов на 1 апреля Русский торговый банк занимал 215-е место в банковской системе России

В АСВ также сообщили, что Россельхозбанк выбран банком-агентом для выплаты возмещения вкладчикам московского Инновационно-коммерческого банка «Логос» , лицензия у которого была отозвана 20 апреля. Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 28 апреля 2018 года.

Ранее ЦБ отмечал, что в деятельности «Логоса» были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля «Логос» занимал 514-е место в банковской системе РФ.