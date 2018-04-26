Ещё
В Минпромторге заявили, что предложат освободить лизинговые компании от НДС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минпромторге заявили, что предложат освободить лизинговые компании от НДС 

ТАСС 34 минуты назад
АНТАЛЬЯ, 26 апреля, /ТАСС/. Минпромторг предложил освободить лизинговые компании от уплаты НДС, сообщил журналистам замглавы министерства Олег Бочаров.
"Мы будем ставить вопрос от освобождения от НДС лизинговых компаний", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: директор "Русала" по сбыту покидает компанию "М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб. ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»47
У Клюева нашли тяжелую болезнь21
Столтенберг анонсировал совещание по России114
Россиян оставят без торговых центров219
Трамп унизил Макрона119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение