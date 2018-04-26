В Минпромторге заявили, что предложат освободить лизинговые компании от НДС

АНТАЛЬЯ , 26 апреля, / ТАСС /. Минпромторг предложил освободить лизинговые компании от уплаты НДС, сообщил журналистам замглавы министерства Олег Бочаров "Мы будем ставить вопрос от освобождения от НДС лизинговых компаний", — сказал он.