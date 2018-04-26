Ещё
В Минпромторге заявили, что предложат освободить лизинговые компании от НДС
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Минпромторге заявили, что предложат освободить лизинговые компании от НДС
ТАСС
34 минуты назад
Комментарии
АНТАЛЬЯ
, 26 апреля, /
ТАСС
/.
Минпромторг
предложил освободить лизинговые компании от уплаты НДС, сообщил журналистам замглавы министерства
Олег Бочаров
.
"Мы будем ставить вопрос от освобождения от НДС лизинговых компаний", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: директор "Русала" по сбыту покидает компанию
"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб.
ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»
47
У Клюева нашли тяжелую болезнь
21
Столтенберг анонсировал совещание по России
114
Россиян оставят без торговых центров
219
Трамп унизил Макрона
119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина
В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары
Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия
В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика
Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире
Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире
Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес
Пожары
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение