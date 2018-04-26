Продажи Fiat Chrysler в I квартале выросли на 5%

Продажи автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в первом квартале 2018 года выросли в годовом выражении на 5%, до 1,204 миллиона автомобилей, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль автоконцерна FCA в первом квартале 2018 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,021 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,65 евро против 0,41 евро за акцию годом ранее. Выручка FCA в первом квартале сократилась на 2%, до 27,027 миллиарда евро.

FCA ожидает выручки по итогам 2018 года на уровне около 125 миллиардов евро и чистую прибыль в размере около 5 миллиардов евро.