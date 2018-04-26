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«Газпром» планирует поставить на российский рынок в 2018 году более 5,1 млн кубометров гелия
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«Газпром» планирует поставить на российский рынок в 2018 году более 5,1 млн кубометров гелия 

Rambler News Service 35 минут назад
«Снижение экспортных отгрузок гелия и переадресация объемов на российский рынок в 2017 году предположительно продолжатся и в 2018 году. По существующим планам, поставки гелия на российский рынок в 2018 году превысят 5,1 млн кубометров», — говорится в публикации.
Как отмечается в материале, в 2017 году компания «Газпром газэнергосеть», дочерняя компания «Газпрома», начала реализацию гелия для нужд государственного оборонного заказа.
Объем реализации гелия в России в 2017 году вырос на 1,6% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 5,058 млн кубометров. Доля жидкого гелия в структуре потребления на рынке России составила 34%, газообразного — 66%.
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