«Газпром» планирует поставить на российский рынок в 2018 году более 5,1 млн кубометров гелия

«Снижение экспортных отгрузок гелия и переадресация объемов на российский рынок в 2017 году предположительно продолжатся и в 2018 году. По существующим планам, поставки гелия на российский рынок в 2018 году превысят 5,1 млн кубометров», — говорится в публикации.

Как отмечается в материале, в 2017 году компания «Газпром газэнергосеть», дочерняя компания «Газпрома» , начала реализацию гелия для нужд государственного оборонного заказа.