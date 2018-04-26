Ford намерен сократить расходы на $11,5 млрд

Москва , 26 апреля — «Вести. Экономика». Автопроизводитель Ford Motor Co. намерен сократить расходы еще на $11,5 млрд за счет прекращения производства седанов Fusion и Taurus, чтобы быстрее достичь цели по получению прибыли, пишет Bloomberg

EPA/Julian Smith

Автопроизводитель рассчитывает сэкономить $25,5 млрд к 2022 году, сказал в среду журналистам главный финансовый директор Боб Шэнкс, поскольку Ford сообщил о прибылях первого квартала на акцию и выручке, которые превзошли оценки. В настоящее время компания ожидает достижения 8-процентной нормы прибыли к 2020 году — на два года раньше запланированного срока. Сокращения станут еще одним шагом к реорганизации через год после того, как правление компании покинул главный исполнительный директор. Новый генеральный директор Джим Хэкетт пытается убедить инвесторов в том, что компания вернется к прибыли путем отказа от некоторых плохо продаваемых моделей с низким уровнем маржи и переориентации производства на более прибыльные спортивные и грузовые автомобили.Ford сообщила, что скорректированная прибыль в первом квартале составила $0,43 на акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в $0,41. Доходы от автомобильного бизнеса компании выросли до $39 млн, превысив средний прогноз в $37,2 млрд в опросе Bloomberg.