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Чистая прибыль PepsiCo выросла на 2%
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Чистая прибыль PepsiCo за I квартал выросла на 2% 

Прайм 49 минут назад
Фото: Reuters
Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в первом квартале 2018 года увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,343 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,94 доллара против 0,91 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,93 доллара на акцию. Выручка компании в годовом выражении выросла на 4% — до 12,562 миллиарда долларов.
"Хотя мы продолжали сталкиваться с проблемами в Северной Америке, этот регион продемонстрировал последовательное улучшение динамики с четвертого квартала 2017 года… Мы признаем необходимость увеличить инвестиции в основные газированные напитки, что мы и намерены сделать", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора компании Индры Нуйи (Indra Nooyi).
PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".
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