Чистая прибыль PepsiCo выросла на 2%

Чистая прибыль PepsiCo за I квартал выросла на 2%

Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в первом квартале 2018 года увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,343 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,94 доллара против 0,91 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,93 доллара на акцию. Выручка компании в годовом выражении выросла на 4% — до 12,562 миллиарда долларов.

"Хотя мы продолжали сталкиваться с проблемами в Северной Америке, этот регион продемонстрировал последовательное улучшение динамики с четвертого квартала 2017 года… Мы признаем необходимость увеличить инвестиции в основные газированные напитки, что мы и намерены сделать", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора компании Индры Нуйи (Indra Nooyi).