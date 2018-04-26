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Goldman Sachs повысила рейтинг Merck, создавшей лекарство от рака
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Goldman Sachs повысила рейтинг Merck, создавшей лекарство от рака 

Investing.com Россия 54 минуты назад
Investing.com — Goldman Sachs стала последней из череды компаний с Уолл-стрит, которая повысила рейтинг Merck (NYSE:MRK) благодаря потенциалу ее препарата от рака Keytruda.
Рейтинг Merck был повышен с нейтрального до категории «предпочтительных к покупке», и Goldman Sachs добавила акции в список лучших инвестиционных возможностей.
В заметке клиентам Goldman Sach отметила, что продажи Keytruda, которые в 2017 году удвоились до $3,8 млрд, к 2025 году могут вырасти до $16 млрд
Ожидается, что Keytruda позволит компании занять большую долю рынка лечения немелкоклеточного рака легких. В настоящее время лекарство одобрено для лечения рака легких, кожи и желудка, а также для проходит испытания в рамках лечения других органов.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (LON:BARC) и Leerick Partnters недавно повысили рейтинг компании и целевые уровни стоимости акций.
Однако за последние 12 месяцев акции Merck снизились на 5%.
Investing.com Россия: последние новости
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