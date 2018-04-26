Ещё
Cуд решил взыскать в пользу банка «Югра» 5,8 млрд рублей и $8,8 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Cуд решил взыскать в пользу банка «Югра» 5,8 млрд рублей и $8,8 млн 

Rambler News Service 53 минуты назад
Арбитражный суд Москвы решил взыскать в пользу банка «Югра» с общества с ограниченной ответственностью «Южно-Владигорское» задолженность по договору кредитной линии и проценты за пользование кредитом в размере 5,8 млрд руб., а также задолженность и оплату процентов по другой кредитной линии на сумму около $8,8 млн, следует из постановления суда.
«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южно-Владигорское» в пользу публичного акционерного общества Банка «Югра» задолженность по договору кредитной линии № 018/КЛ-16 от 25.03.2016 по состоянию на 29.11.2017 в размере 5 603 014 985,12 руб., проценты за пользование кредитом в размере 222 892 541,05 руб., неустойку в размере 15 166 824,26 руб. и задолженность по договору кредитной линии № 120/КЛ-14 от 11.11.2014 по состоянию на 29.11.2017 в размере $8 476 903, проценты за пользование кредитом в размере $232 011,82 и неустойку в размере $102 551,60 по курсу ЦБ РФ на день оплаты, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.», — указывется в решении суда.
Rambler News Service: последние новости
«М.Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо» Росстандарт подготовит «чёрный список» производителей некачественной продукции Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале сократилась на 32,6% — до 5,63 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров221
Столтенберг анонсировал совещание по России82
У Клюева нашли тяжелую болезнь16
Трамп унизил Макрона118
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение