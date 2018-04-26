Cуд решил взыскать в пользу банка «Югра» 5,8 млрд рублей и $8,8 млн 

Арбитражный суд Москвы решил взыскать в пользу банка «Югра» с общества с ограниченной ответственностью «Южно-Владигорское» задолженность по договору кредитной линии и проценты за пользование кредитом в размере 5,8 млрд руб., а также задолженность и оплату процентов по другой кредитной линии на сумму около $8,8 млн, следует из постановления суда.
«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южно-Владигорское» в пользу публичного акционерного общества Банка «Югра» задолженность по договору кредитной линии № 018/КЛ-16 от 25.03.2016 по состоянию на 29.11.2017 в размере 5 603 014 985,12 руб., проценты за пользование кредитом в размере 222 892 541,05 руб., неустойку в размере 15 166 824,26 руб. и задолженность по договору кредитной линии № 120/КЛ-14 от 11.11.2014 по состоянию на 29.11.2017 в размере $8 476 903, проценты за пользование кредитом в размере $232 011,82 и неустойку в размере $102 551,60 по курсу ЦБ РФ на день оплаты, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.», — указывется в решении суда.