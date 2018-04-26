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Директор «Русала» по сбыту покидает компанию
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Директор «Русала» по сбыту покидает компанию 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Директор по сбыту и маркетингу "Русала" Стив Ходжсон покидает компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Источник ТАСС подтвердил эту информацию.
Минфин США в начале апреля ввел санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В список попал Олег Дерипаска и несколько связанных с ним компаний: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.
Включение в список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и счетов физических и юридических лиц на территории США. Кроме того, американским гражданам запрещено вести бизнес компаниями, попавшими под санкции. Разорвать контракты с ними необходимо до 5 июня. При этом срок завершения сделок с "Русалом" и его структурами продлен до 23 октября.
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