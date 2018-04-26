НПФ и УК обяжут раскрыть структуру своих собственников

Некредитные финансовые компании до 2 июля должны будут раскрыть структуру своих собственников, сообщила журналистам директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова

С начала апреля соответствующее требование вступило в силу в отношении пенсионных фондов, управляющих, микрофинансовых и страховых компаний.

О том, кто владеет НПФ можно будет узнать на сайте организации и регулятора, а УК, страховщики и МФК будут раскрывать информацию только на своем сайте. Сейчас обязательное требование раскрывать информацию об акционерах и структуре собственности действует для банков, которые обязаны размещать эти сведения на сайте ЦБ.