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НПФ и УК обяжут раскрыть структуру своих собственников
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НПФ и УК обяжут раскрыть структуру своих собственников 

Банки.ру 1 час назад
Некредитные финансовые компании до 2 июля должны будут раскрыть структуру своих собственников, сообщила журналистам директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.
С начала апреля соответствующее требование вступило в силу в отношении пенсионных фондов, управляющих, микрофинансовых и страховых компаний.
О том, кто владеет НПФ можно будет узнать на сайте организации и регулятора, а УК, страховщики и МФК будут раскрывать информацию только на своем сайте. Сейчас обязательное требование раскрывать информацию об акционерах и структуре собственности действует для банков, которые обязаны размещать эти сведения на сайте ЦБ.
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