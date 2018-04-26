Господдержка АПК Дагестана увеличится до 3 млрд рублей в 2018 году

МАХАЧКАЛА , 26 апреля. / ТАСС /. Более 3 млрд рублей планируется выделить на поддержку агропромышленного комплекса Дагестана в текущем году, что на 267 млн больше по сравнению с прошлым годом, сообщил в четверг заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Алиев на расширенной коллегии ведомства.

"В 2017 году на поддержку агропромышленного комплекса республики выделено 2 млрд 748 млн рублей бюджетных средств. На 2018 год предусмотрено выделить бюджетных средств в объеме 3 млрд 13 млн рублей. В целом господдержка увеличится на 267 млн рублей, или 9,7%. Это результат совместной работы правительства Дагестана, специалистов Минсельхозпрода республики и Минсельхоза России ", — сказал Алиев.

По его словам, агропромышленный комплекс вносит весомый вклад в формирование доходной части республиканского бюджета. «В 2017 году обеспечено поступление 5 млрд 655 млн рублей, в том числе по сельскому хозяйству — 668 млн рублей, пищевой и перерабатывающей промышленности — 4 млрд 986 млн рублей, из них акцизные сборы — 2,90 млрд рублей», — уточнил замглавы минсельхоза региона.

Он сообщил, что в республике число сельхозпредприятий превышает 870, из которых свыше 820 — прибыльные. Кроме того, в регионе 17 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и около 485 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

Системообразующая отрасль

"Аграрный сектор экономики является системообразующим, в значительной степени определяющим состояние всего народного хозяйства и социально-экономический уровень подавляющей части населения республики. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 16,5%. В нем занято до 30% численности экономически активного населения и сконцентрировано 12% основных производственных фондов", — отметил Алиев.

В Дагестане, как отметил заместитель министра, сосредоточено 21,3% российского поголовья овец и коз, 5, % поголовья КРС, 8,3% овощей, около трети производимого в стране винограда, 4,4% плодов, 25,4% шерсти.

"В 2017 году объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 123,1 млрд рублей, в том числе в растениеводстве — 57,6 млрд рублей, в животноводстве — 65,5 млрд рублей. Это результат кропотливой каждодневной работы тружеников села", — заключил Шамиль Алиев.