Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» вырос в январе-марте на 5,4% — до 7,4 млн человек

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в I квартале 2018 г. увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 7,4 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«За три месяца 2018 г. группа «Аэрофлот» перевезла 11 млн пассажиров, что на 6,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 7,4 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте 2018 г. группа «Аэрофлот» перевезла 3,9 млн пассажиров, что на 7,6% превышает результат годичной давности. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в марте 2018 г. составило 2,7 млн человек, увеличившись на 6,5% по сравнению с тем же месяцем в 2017 г.

«На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров группы в марте 2018 г. увеличилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров авиакомпании на внутренних авиалиниях увеличилось на 6,9%. На международных авиалиниях в марте 2018 г. количество перевезенных пассажиров группы увеличилось на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях увеличилось на 6,1%», — указано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2018 г. парк группы насчитывал 336 воздушных судов, тогда как парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 232 воздушных судна.