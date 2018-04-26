Акции X5 обновили на Мосбирже исторический минимум после публикации квартального отчета

Падение последовало после публикации ретейлером квартальной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), согласно которой чистая прибыль компании снизилась на 32,6%, до 5,628 млрд рублей. При этом выручка Х5 выросла на 19,9%, до 351,5 млрд рублей, а чистая розничная выручка — на 20,2%, до 350,35 млрд рублей.

Показатель EBITDA компании сократился в январе — марте 2018 года на 4%, до 21,27 млрд руб. Рентабельность по EBITDA равнялась 6,1% против 7,6% годом ранее.

"Неприятным сюрпризом стало снижение показателей EBITDA и прибыли, несмотря на рост продаж на 19,9% в годовом выражении. Компания объясняет снижение валовой рентабельности проблемами в операционной деятельности и обещает принять меры по исправлению ситуации", — пишет в своем обзоре начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

"Негативная реакция инвесторов на отчетность понятна. Падение рентабельности прибыли за год почти вдвое, до 1,6%, заставляет их вспомнить истории "Дикси" "Магнита" (чьи показатели ухудшились в последние годы)", — добавляет аналитик.

По состоянию на 12:14 мск снижение бумаг ретейлера замедлилось до 4,9%, или до 1712 рубля за GDR.

"Я полагаю, что паники не будет: финансовое положение Х5 устойчиво. Однако охлаждение инвесторов к бумагам сегмента продуктового ритейла на два-три месяца возможно", — считает Ващенко.