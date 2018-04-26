Видео приносит Twitter больше половины дохода от рекламы

В первом квартале 2018 года компании удалось заработать на рекламе более $570 млн Больше половины дохода Twitter от рекламы приходится на видео. Об этом Mediapost рассказал финансовый директор Нед Сигал. По словам Сигала, на фоне снижения в первом квартале на 28% CPE в Twitter компания «должна будет показать больше видео, чтобы компенсировать это». «Вы в конечном итоге предоставляете рекламодателям лучшую рентабельность инвестиций, а цены за тысячу показов по-прежнему остаются стабильными и довольно здоровыми с учетом этого», — пояснил финансовый директор.

Twitter опубликовал отчет, согласно которому выручка компании от рекламы в первом квартале 2018 года выросла на 21% и составила $575 млн, в январе-марте прошлого года компания собрала $437 млн; также Twitter сообщил о чистой прибыли размером $61 млн Компания указывает, что число активных пользователей социальной сети в первом квартале составило 336 млн человек — это на 6 млн больше по сравнению с прошлогодним показателем. Twitter Inc. была основана в 2006 году как научно-исследовательский проект внутреннего пользования, свое развитие в роли социальной сети платформа начала в 2007.

ИСТОЧНИК: Adindex