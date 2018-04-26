За три года в Омской области налоговые поступления от МСБ увеличились на 37%

ОМСК , 26 апреля. / ТАСС /. Налоговые поступления от объектов малого и среднего бизнеса Омской области благодаря мерам поддержки увеличились за три года на 37% или 3,4 млрд рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства экономики региона.

"Налоговые поступления в 2017 году от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Омской области составили 12,5 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей больше налогов, уплаченных в 2014 году. Система мер поддержки предпринимательства, действующая в регионе, дает ощутимые результаты не только в виде создания рабочих мест и обеспечения жителей области необходимой продукцией и услугами, но и увеличения налоговые поступления", — уточнили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в регионе для развития МСБ созданы региональный парк информационных технологий и бизнес-инкубатор для начинающих бизнесменов, работает региональная микрофинансовая организация, центр поддержки экспорта, Агентство развития и инвестиций и фонд поддержки предпринимательства.

В 2017 году на помощь МСБ направили 175,7 млн рублей, в 2018 году эта сумма выросла до 260 млн рублей. Уже в мае первые проекты должен одобрить региональный Фонд развития промышленности , который также будет поддерживать объекты малого и среднего бизнеса.

Для увеличения заинтересованности муниципалитетов в поддержке и развитии малого предпринимательства в начале года региональное правительство приняло решение перераспределить в пользу органов местного самоуправления 10% налога, собираемого по упрощенной системе налогообложения. Это составит около 350 млн рублей в год.

По данным Федеральной налоговой службы, за 2017 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе выросло на 1,4% и составило почти 70 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.