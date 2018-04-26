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Газовики помогут ноябрянам. Миллион рублей направят на социально значимые мероприятия
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Газовики помогут ноябрянам. Миллион рублей направят на социально значимые мероприятия 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 26 апреля, в Ноябрьске подписано соглашение о сотрудничестве и финансировании социальных проектов в 2018 году между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и администрацией муниципального образования. Подписи под документом поставили генеральный директор газодобывающего предприятия Игорь Крутиков и глава города Алексей Романов.
Соглашение касается наиболее важных сфер жизнедеятельности муниципалитета и компании: налоговых и обязательных платежей в казну города, поддержки в области инвестиций и инноваций, транспорта и природопользования. Один из разделов посвящен взаимодействию в социальном направлении, — сообщает пресс-центр «Газпром добыча Ноябрьск». В рамках реализации общегородских программ компания окажет содействие в прохождении студентами производственной практики, организует благотворительные акции к Новому году, 9 мая и 1 сентября, проведет конкурс социальных грантов для ноябрьских общественников. Кроме того, на реализацию социально значимых мероприятий «Газпром добыча Ноябрьск» перечислит городу 1 млн рублей.
За время сотрудничества сторон объем финансовой помощи городу от градообразующего предприятия достиг 14 млн рублей.
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