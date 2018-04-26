Прибыль «АвтоВАЗа» выросла в I кв. до 600 млн рублей

Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО составила в I квартале 600 млн руб. против убытка в размере 2,8 млрд руб. в I квартале 2017 г. Выручка выросла до 64,8 млрд руб. (+ 40,8%).

В I квартале 'АвтоВАЗ'' продал в России 79114 автомобилей (+ 28,8%), при этом весь российский авторынок увеличился на 21,7%. Доля Lada на российском рынке легковых и легких грузовых автомобилей увеличилась на 1% до 20,1%. «Растущая популярность моделей Lada нового поколения Vesta Sedan, SW, SW Cross, а также эффективные меры государственной поддержки внесли весомый вклад в достижение таких успешных показателей. По итогам января-марта 2018 г., три модели Lada вошли в список десяти самых продаваемых автомобилей в России — Lada Vesta (второе место), Lada Granta (третье место) и Lada Largus (восьмое место)», — сообщает «АвтоВАЗ». Поставки Lada за рубеж увеличились с начала года до 7861 автомобиля (+ 25,1% в годовом выражении). «АвтоВАЗ» выбрал в Белоруссии нового импортера, который открыл дилерские центры. «Также ''АвтоВАЗ'' запустил крупно-узловую сборку своих новых моделей Lada Vesta SW и SW Cross в Казахстане. В скором времени планируется запуск продаж Lada в Тунисе и Чили. В своей экспортной программе группа активно использует эффективные меры государственной поддержки», — подчеркивает «АвтоВАЗ». Глава ''АвтоВАЗа'' Николя Мор подчеркнул, что не стоит переоценивать финансовый успех «АвтоВАЗа» за I квартал. "Я благодарен коллективу «АвтоВАЗа» за его вклад в результаты деятельности и нашим акционерам — Groupe Renault и госкорпорации «Ростех» — за их большой вклад в продолжающийся процесс рекапитализации компании. Тем не менее, я должен подчеркнуть те риски, которые могут оказать влияние на наши будущие результаты. Значительные колебания валютных курсов, имевшие место в апреле, могут оказать отрицательное влияние на российский автомобильный рынок и финансовое состояние «АвтоВАЗа» в 2018 г. Мы намерены сохранять самый высокий в российской автомобильной отрасли уровень локализации (86%), продолжать работу над оптимизацией как переменных, так и фиксированных затрат, и развивать продуктовый портфель Lada для того, чтобы преодолеть эти трудности'', — заявил Мор.