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«АвтоВАЗ» в I квартале получил 609 млн руб чистой прибыли по МСФО против убытка год назад
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«АвтоВАЗ» в I квартале получил 609 млн руб чистой прибыли по МСФО против убытка год назад 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль "АвтоВАЗа" по МСФО в первом квартале 2018 года составила 609 миллионов рублей против убытка в 2,809 миллиарда рублей в первом квартале 2017 года, говорится в отчете компании.
Выручка Волжского автозавода за отчетный период выросла на 40,8% — до 64,756 миллиарда рублей, следует из отчета.
Чистый убыток «АвтоВАЗа» по РСБУ в первом квартале снизился в 31,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 миллионов рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла в 1,5 раза и составила 68,645 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании увеличилась в 8,8 раза, до 4,567 миллиарда рублей.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель РФ. Продажи «АвтоВАЗа» в марте в России выросли на 22,3% в годовом выражении и составили 30,7 тысячи штук. Чистый убыток «АвтоВАЗа» по РСБУ в 2017 году снизился в 2,9 раза и составил 12,38 миллиарда рублей.
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