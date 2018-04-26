«АвтоВАЗ» в I квартале получил 609 млн руб чистой прибыли по МСФО против убытка год назад

Чистая прибыль "АвтоВАЗа" по МСФО в первом квартале 2018 года составила 609 миллионов рублей против убытка в 2,809 миллиарда рублей в первом квартале 2017 года, говорится в отчете компании.

Выручка Волжского автозавода за отчетный период выросла на 40,8% — до 64,756 миллиарда рублей, следует из отчета.

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по РСБУ в первом квартале снизился в 31,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 миллионов рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла в 1,5 раза и составила 68,645 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании увеличилась в 8,8 раза, до 4,567 миллиарда рублей.