«Роснефть» наращивает добычу газа в Египте

Итальянская Eni запустила второй производственный блок на месторождении Zohr в Египте , удвоив производственные мощности до 800 млн куб. футов газа в сутки.

В мае добычу на месторождении увеличат до 1,2 млрд куб. футов газа в сутки, к концу года — до 2 млрд куб. футов в сутки с выходом на "полку" добычи (2,7 млрд куб. футов в сутки) в 2019 г., сообщает "Интерфакс"

В свою очередь "Роснефть" заявила в марте, что добыча газа на месторождении Zohr выйдет на "полку" (29 млрд куб. м газа в год) в 2020 г.

Месторождение Zohr на блоке "Шорук" в средиземноморской акватории Египта является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых в последние годы. Запасы месторождения могут составлять до 30 трлн куб. футов газа или 5,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.