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«Роснефть» наращивает добычу газа в Египте
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«Роснефть» наращивает добычу газа в Египте 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итальянская Eni запустила второй производственный блок на месторождении Zohr в Египте, удвоив производственные мощности до 800 млн куб. футов газа в сутки.
В мае добычу на месторождении увеличат до 1,2 млрд куб. футов газа в сутки, к концу года — до 2 млрд куб. футов в сутки с выходом на "полку" добычи (2,7 млрд куб. футов в сутки) в 2019 г., сообщает "Интерфакс".
В свою очередь "Роснефть" заявила в марте, что добыча газа на месторождении Zohr выйдет на "полку" (29 млрд куб. м газа в год) в 2020 г.
Месторождение Zohr на блоке "Шорук" в средиземноморской акватории Египта является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых в последние годы. Запасы месторождения могут составлять до 30 трлн куб. футов газа или 5,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.
Месторождение Zohr введено в строй в декабре 2017 г. Геологические запасы месторождения пока оценивают в 850 млрд куб. м газа. Eni владеет 50% в блоке "Шорук", "Роснефть" — 30%, британская ВР — 10%. Оставшиеся 10% может купить фонд Mubadala из ОАЭ.
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