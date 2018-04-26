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Доходы семьи губернатора Белгородской области за 2017 год выросли на 60 тыс. рублей
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Доходы семьи губернатора Белгородской области за 2017 год выросли на 60 тыс. рублей 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. Совокупный доход семьи губернатора Белгородской области Евгения Савченко по итогам 2017 года вырос на 60 тыс. рублей в сравнении с предыдущим периодом и составил 2,94 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в четверг на официальном сайте правительства региона.
"За период с 1 января по 31 декабря 2016 года доход Савченко составил около 2,823 млн рублей. В 2016 году глава области заработал 2,755 млн рублей", — говорится в сообщении. Доход супруги губернатора Надежды Савченко за минувший год уменьшился по сравнению с 2016 годом чуть более чем на 3 тыс., достигнув суммы порядка 120 тыс. рублей.
Как и в прошлом году, в собственности Евгения и Надежды Савченко в равных долях находится жилой дом площадью 109,9 кв. м, земельный участок для индивидуального жилищного строительства общей площадью 4,455 тыс. кв. м. Кроме того, каждый из них владеет 1/3 квартиры площадью 109,1 кв. м.
Губернатор Белгородской области, занимающий свой пост с 2003 года, также владеет еще одним участком, предназначенным для жилищного строительства, площадью 2,619 тыс. кв. м. и жилым домом — 167,6 кв. м. В собственности его супруги по-прежнему находится легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
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