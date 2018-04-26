Отказавшийся от страховки клиент ВТБ24 отсудил более 160 000 руб.

Новосибирской области апелляция, отменив решение суда первой инстанции, взыскала в пользу клиента банка ВТБ24 почти 162 000 руб. за навязывание ему договора страхования жизни и здоровья.

19 апреля 2017 года житель Новосибирска оформил в банке ВТБ24 кредит на 5 лет на сумму чуть более 1 млн руб. Одновременно заемщик подал заявление на включение его в число участников Программы страхования в рамках страхового продукта «Финансовый резерв Профи» по договору коллективного страхования, заключенному между банком ВТБ24 и ООО СК «ВТБ Страхование» . Согласно программе, клиент банка застраховывался на 5 лет от смерти, утраты нетрудоспособности, потери работы и пр. В заявлении был указан размер платы за включение в число участников Программы страхования — комиссия банка за подключение к программе в размере 24 981,80 руб. и расходы банка на оплату страховой премии в 99 927,20 руб.

25 апреля клиент обратился в банк с письменным заявлением о досрочном отказе от договора страхования и возврате страховой премии. Однако заявление удовлетворено не было и ответа на него не поступило. Тогда застрахованный подал иск в Железнодорожный районный суд Новосибирска, требуя взыскать со страховой компании и банка уплаченные деньги и компенсации. Он ссылался на то, что воспользовался предусмотренным законом правом на отказ от договора страхования, а ответчик уклонился от принятия отказа, нарушив тем самым Указание Центрального банка от 20.11.2015 № 3854-У, а также ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В ходе заседания ответчики просили отказать в удовлетворении требований заемщика. В частности, представитель банка заявил, что Указание Центробанка, на которое ссылается клиент, применяется только к юридическим, а не к физическим лицам. Суд установил, что заемщик, подписывая документы, подтвердил, что до него доведена информация об условиях страхового продукта и программах страхования, о том, что отказ от приобретения дополнительных услуг банка по обеспечению страхования не влияет на решение о предоставлении кредита и размер процентной ставки. Он был проинформирован о стоимости услуг банка по обеспечению страхования и размере страховой премии. При этом согласно условиям по страховому продукту «Финансовый резерв» застрахованный может в любое время отказаться от договора страхования, но страховая премия возврату не подлежит. В результате районный суд полностью отказал истцу в удовлетворении требований.

Однако апелляция не согласилась с таким решением. Новосибирский областной суд отметил, что страховщики все же должны действовать в соответствии с Указанием Банка России, согласно которому должно предусматриваться условие о возврате страховой премии при отказе страхователя от договора добровольного страхования в течение 5 рабочих дней со дня его заключения.

Апелляция приняла новое решение по делу, взыскав в пользу клиента банка с ООО «СК „ВТБ Страхование“ сумму страховой премии в 99 927,20 руб., проценты в 4004,79 руб., компенсацию морального вреда в 2000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в 50 963 руб. 60 коп. и расходы на судебного представителя в 5000 руб. Всего истцу должны выплатить 161 895, 59 руб. При этом оснований для взыскания с банка ВТБ24 комиссии за подключение к договору коллективного страхования в 24 981,80 руб. судебная коллегия не нашла, поскольку обязанность по возврату банком этой комиссии законом не предусмотрена.