Superjet 100 получит от кабмина 6 млрд рублей на импортозамещение 

Проект российского самолета Sukhoi Superjet 100 получит от правительства 6 миллиардов рублей на импортозамещение комплектующих и создание 75-местной модели.
Для поддержки отечественного авиастроения правительство предоставит из резервного фонда 6 миллиардов рублей для программы развития семейства самолетов Sukhoi Superjet 100.
"В частности, речь идет о системе послепродажного обслуживания, о чем неоднократно говорили покупатели, импортозамещении комплектующих этого самолета, что тоже важно в текущей ситуации", — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Кроме того, средства пойдут для создания новой модификации самолета на 75 мест. Она, сказал глава кабмина, более интересна для авиаперевозчиков