Ещё
Superjet 100 получит от кабмина 6 млрд рублей на импортозамещение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Superjet 100 получит от кабмина 6 млрд рублей на импортозамещение 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Проект российского самолета Sukhoi Superjet 100 получит от правительства 6 миллиардов рублей на импортозамещение комплектующих и создание 75-местной модели.
Для поддержки отечественного авиастроения правительство предоставит из резервного фонда 6 миллиардов рублей для программы развития семейства самолетов Sukhoi Superjet 100.
"В частности, речь идет о системе послепродажного обслуживания, о чем неоднократно говорили покупатели, импортозамещении комплектующих этого самолета, что тоже важно в текущей ситуации", — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Кроме того, средства пойдут для создания новой модификации самолета на 75 мест. Она, сказал глава кабмина, более интересна для авиаперевозчиков
Российская Газета: последние новости
ЦБ утвердил план помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку Работникам "ВИМ-Авиа" выплатили почти 77 миллионов рублей "Роснефть" выплатит рекордные дивиденды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Россиян оставят без торговых центров220
У Клюева нашли тяжелую болезнь21
Столтенберг анонсировал совещание по России109
Трамп унизил Макрона119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение