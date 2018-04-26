Superjet 100 получит от кабмина 6 млрд рублей на импортозамещение

Проект российского самолета Sukhoi Superjet 100 получит от правительства 6 миллиардов рублей на импортозамещение комплектующих и создание 75-местной модели.

Для поддержки отечественного авиастроения правительство предоставит из резервного фонда 6 миллиардов рублей для программы развития семейства самолетов Sukhoi Superjet 100.

"В частности, речь идет о системе послепродажного обслуживания, о чем неоднократно говорили покупатели, импортозамещении комплектующих этого самолета, что тоже важно в текущей ситуации", — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Кроме того, средства пойдут для создания новой модификации самолета на 75 мест. Она, сказал глава кабмина, более интересна для авиаперевозчиков