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Кабмин выделит 6 млрд руб. на импортозамещение комплектующих для SSJ100
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Кабмин выделит 6 млрд руб. на импортозамещение комплектующих для SSJ100 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 6 млрд рублей на программу развития послепродажного обслуживания, а также импортозамещение комплектующих самолета SSJ100 (Sukhoi Superjet — 100). Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"В рамках поддержки авиапрома выделим сегодня деньги, это 6 млрд рублей, из резервного фонда правительства. Деньги идут на выполнение программы развития семейства самолетов «Сухой Суперджет -100». В частности, речь идет о системе послепродажного обслуживания, о чем неоднократно говорили покупатели, импортозамещении комплектующих этого самолета, что тоже важно в текущей ситуации", — сказал Медведев.
По его словам, также средства направляются на разработку новой модификации самолета на 75 мест, которая «более интересна для ряда перевозчиков».
"Эти меры и повысят надежность «Суперджетов», и, надеюсь, увеличат объемы их продаж", — отметил премьер.
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