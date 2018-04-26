Кабмин выделит 6 млрд руб. на импортозамещение комплектующих для SSJ100

"В рамках поддержки авиапрома выделим сегодня деньги, это 6 млрд рублей, из резервного фонда правительства. Деньги идут на выполнение программы развития семейства самолетов «Сухой Суперджет -100». В частности, речь идет о системе послепродажного обслуживания, о чем неоднократно говорили покупатели, импортозамещении комплектующих этого самолета, что тоже важно в текущей ситуации", — сказал Медведев.

По его словам, также средства направляются на разработку новой модификации самолета на 75 мест, которая «более интересна для ряда перевозчиков».

"Эти меры и повысят надежность «Суперджетов», и, надеюсь, увеличат объемы их продаж", — отметил премьер.